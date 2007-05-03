МЧС: авария ”Столичного экспресса” обошлась без смертей

Вчера в 22.15 возле железнодорожной станции "Росава" Кагарликского района Киевской области во время прохождения пассажирского поезда №168 "Столичный экспресс" из 10 вагонов, следовавшего по маршруту Днепропетровск-Киев, сошли с рельс и перевернулись 5 единиц состава (1 секция локомотива, пустой грузовой вагон для перевозки автомобилей и 3 пассажирских вагона).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие аварии частично поврежден участок железнодорожного полотна и насыпи. Погибших и госпитализированных нет. Пассажиры поезда на электропоезде были доставлены в г. Киев. Движение поездов по аварийному участку прекращено. Причина аварии - устанавливается.

По состоянию на 7.00 3 мая продолжаются аварийно-восстановительные работы.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.