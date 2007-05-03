“Столичный экспресс” Днепропетровск-Киев сошел с рельсов под Киевом

“Столичный экспресс” Днепропетровск-Киев сошел с рельсов за полчаса до прибытия по расписанию в Киев, приблизительно в 22-30.

Как сообщил УНИАН один из пассажиров поезда, с рельсов сошел локомотив, первые три вагона полностью перевернулись, еще два сошли с рельсов.

Трагедия произошла около станции Росава.

Информации о пострадавших пока не имеется.