“Столичный экспресс” Днепропетровск-Киев сошел с рельсов под Киевом
08:13, 03 мая 2007Общество
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Первые три вагона перевернулись
“Столичный экспресс” Днепропетровск-Киев сошел с рельсов за полчаса до прибытия по расписанию в Киев, приблизительно в 22-30.
Как сообщил УНИАН один из пассажиров поезда, с рельсов сошел локомотив, первые три вагона полностью перевернулись, еще два сошли с рельсов.
Трагедия произошла около станции Росава.
Информации о пострадавших пока не имеется.
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