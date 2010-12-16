В Верховную Раду прибыла еще одна бригада "скорой помощи"

В Верховную Раду прибыла еще одна бригада врачей “скорой помощи”.

Как передает корреспондент УНИАН, врачи осматривают народных депутатов, но освещение в сессионном зале достаточно тусклое, и тяжело рассмотреть, кого именно из депутатов осматривают.

Журналистам сообщили, что народному депутату от “БЮТ-Батьківщина” Юрию ГНАТКЕВИЧУ, который чувствует себя очень плохо, измерили давление, оно составляет 280 на 100.

По словам очевидцев, врачи даже боятся его транспортировать в больницу.

Как сообщал УНИАН, полчаса назад в парламенте произошла драка между “регионалами” и “бютовцами”, которые утром блокировали президиум, трибуну и правительственную ложу парламента.

Депутаты от ПР ворвались в президиум, подрались с депутатами от “БЮТ-Батьківщина” и оттеснили их в сессионный зал.