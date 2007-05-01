Милиция подвела итог Первомая

Департамент связей с общественностью МВД Украины заявляет, что Международный день солидарности трудящихся – 1 мая - украинцы отметили цивилизовано

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД, сегодня в 408 населенных пунктах Украины состоялось 705 массовых мероприятий. В митингах, возложениях цветов, уличных демонстрациях и собраниях приняло участие около 215 тысяч граждан. Для сравнения - в прошлом году количество участников первомайских акций превышало 300 тысяч человек.

В частности, в столице в массовых мероприятиях по случаю Первомая приняло участие до 5 тысяч человек.

Для обеспечения надлежащей охраны общественного порядка и безопасности граждан в целом было привлечено свыше 7,7 тысяч работников органов внутренних дел, в частности в Киеве – 800 стражей порядка.

Фактов нарушения общественного порядка в ходе проведения массовых мероприятий не задокументировано.