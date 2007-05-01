Ющенко уволил Сюзанну Станик с должности судьи

Текст Указа на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 370/2007 от 1 мая “в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106, пункту 5 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины” освободил Сюзанну СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги. Текст указа размещен на Официальном сайте главы государства.

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