Пляжи Одессы полностью готовы к сезону.

Как заявил начальник управления экологической безопасности Одесского горcовета Игорь ДЕРБОГЛАВ: «Я шокирован сообщениями, распространяемыми российскими СМИ, будто Одесса не готова к пляжному сезону. Это откровенная ложь. В действительности все обстоит с точностью до наоборот - город в этом году город, как никогда раньше, хорошо подготовился к пляжному и туристическому сезону».

Он также отметил, что на всех городских пляжах «открыты медицинские пункты с телефонами для оперативного реагирования. Аварийно-спасательные службы оборудованы необходимыми плавсредствами. Везде будут работать пункты с очищенной питьевой водой, открыто достаточное количество туалетов. Закуплено 18 машин для очистки песка, которые привлечены к работе».

«Подчеркиваю: ситуация на одесских пляжах отвечает санитарным нормам, все пляжи получили паспорта с разрешением на открытие - подытожил И.ДЕРБОГЛАВ. - Это подтвеждают врачи городской санэпидемстанции, которые регулярно осуществляют проверки качества воды».

Сообщения некоторых СМИ о возможности возникновения на пляжах Одессы эпидемии холеры опровергла и начальник городского управления здравоохранения Елена ЯКИМЕНКО. Она также подтвердила: главный санитарный врач выдал девяти коммунальным пляжам разрешения на открытие сезона. «Никакой угрозы вспышки холеры в Одессе не существует», - сказала Е.ЯКИМЕНКО.