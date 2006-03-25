Черноморский шельф достанется победителю

Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашения о распределении Прикерченского участка шельфа Черного моря приняла к рассмотрению 5 заявок от участников соответствующего конкурса.

Как передает корреспондент УНИАН с открытого заседания комиссии, которое проходит сегодня в Украинском доме под председательством первого вице-премьера Украины Станислава СТАШЕВСКОГО, заявки открывает секретарь межведомственной комиссии Александр БОГАЧЕВ.

К рассмотрению приняты: заявка компании «Хант Ойл Компани Оф Юкрейн», совместная заявка компаний «Шелл» и «Эксон Мобил», заявка «Венко Интернешнл Лимитед», совместная заявка компаний «Турки Петролери Эй Оу» и «Альфа Эксуанн Лимитед», ОАО «Укрнафта».

Как сообщил С.СТАШЕВСКИЙ, по результатам тщательного анализа межведомственная комиссия в месячный срок определит и подаст в Кабинет министров предложения относительно определения победителя конкурса.

Справка УНИАН. 14 декабря 2005 года Кабинет Министров принял постановление, которым утвердил условия проведения конкурса на право заключения соглашения о распределении продукции (СРП) на Прикерченском участке недр континентального шельфа Черного моря.

17 декабря 2005 года правительство создало рабочую группу, которой было поручено в сжатые сроки подготовить согласованный пакет конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения СРП на Прикерченском участке.

20 декабря Кабмин своим постановлением утвердил состав межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения СРП. О намерении принимать участие в аукционе заявили 15 компаний, среди которых «РосУкрЭнерго», Shell, Exon Mobil, Shevron, Petrobrass и другие. По условиям конкурса, победитель получает лицензию на данный участок сроком на 30 лет с правом продления.

При распределении продукции Украине будет принадлежать не меньше 20% прибыльной продукции в денежном эквиваленте (до возмещения инвестором расходов, понесенных до получения товарной продукции), а после возмещения расходов инвестора часть продукции, которая будет принадлежать Украине, должна составлять не менее 40% добытой продукции в денежном эквиваленте.

Прикерченский участок расположен в пределах континентального шельфа Черного моря, в экономической зоне Украины, в 13 километрах от береговой линии Керченского полуострова и на расстоянии 60 километров на юго-восток от Симферополя. Глубина моря в пределах участка - 70-2000 м.