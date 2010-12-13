В Крыму продлили штормовое предупреждение

В Крыму продлено штормовое предупреждение на 13 декабря.

Как, передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы Главного управления МЧС Украины в АРК, сегодня на территории Крыма ожидается гололед и гололедица. Температура воздуха - 2-5 градусов мороза, южный ветер со скоростью 3-6 м/с.

Как отметили в МЧС Крыма, проезд по автомобильным дорогам и горным перевалам автономии обеспечен. На дорогах дежурят сотрудники и спецтехника Службы автомобильных дорог АРК.

Штормовое предупреждение в связи с вторжением Арктического холодного воздуха и ухудшением погодных условий объявлено в Крыму с 10 декабря.