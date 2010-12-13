В Крыму продлили штормовое предупреждение
09:58, 13 декабря 2010Общество
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Вторжение арктического воздуха
В Крыму продлено штормовое предупреждение на 13 декабря.
Как, передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы Главного управления МЧС Украины в АРК, сегодня на территории Крыма ожидается гололед и гололедица. Температура воздуха - 2-5 градусов мороза, южный ветер со скоростью 3-6 м/с.
Как отметили в МЧС Крыма, проезд по автомобильным дорогам и горным перевалам автономии обеспечен. На дорогах дежурят сотрудники и спецтехника Службы автомобильных дорог АРК.
Штормовое предупреждение в связи с вторжением Арктического холодного воздуха и ухудшением погодных условий объявлено в Крыму с 10 декабря.
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