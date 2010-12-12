Украинские моряки спаслись с судна, затонувшего в Средиземном море

Все спасенные в Средиземном море вблизи Израиля украинские моряки с судна Adriatic чувствуют себя хорошо.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александра ДИКУСАРОВА относительно ситуации с судном.

Посольство Украины в Государстве Израиль прислало уточненную информацию относительно украинского экипажа судна Adriatic, которое потерпело крушение неподалеку от порта „Ашдод”.

В настоящее время спасенные украинские моряки находится на борту судна M.Greate (флаг Панамы). Все украинцы чувствуют себя хорошо и в госпитализации не нуждаются.

Судно M.Greate прибудет в порт г. Ашдод 12 декабря вечером или 13 декабря утром.

По прибытии судна в порт сотрудники Посольства Украины безотлагательно выйдут на связь с моряками и в случае необходимости окажут помощь.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в Государстве Израиль.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Средиземном море вблизи израильского города Ашдод в условиях шторма начал тонуть сухогруз Adriatic под флагом Молдовы с грузом стали на борту. Все 11 членов экипажа – граждане Украины, хотя не исключено и наличие граждан других государств. Моряки высадились в шлюпки, и их подняло на борт другое судно.