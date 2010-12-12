Правозащитник: права секс-меньшинств чаще всего нарушает милиция

Ситуация с соблюдением прав сексуальных меньшинств в Украине стабильно остается сложной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил активист Правозащитного центра для геев и лесбиянок «Наш мир» Александр ЗИНЧЕНКОВ.

По его словам, в рейтинге нарушения прав ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные лица – УНИАН) лидируют отношения с правоохранительными органами. Это - почти половина всех зафиксированных случаев нарушения прав сексуальных меньшинств, сказал он.

«Наиболее значительными нарушениями в этой сфере является незаконный сбор и хранение конфиденциальной информации, то есть фотографирование, снятие отпечатков пальцев практически любого человека гомосексуальной ориентации, который попадает в органы милиции, - при условии, что ориентация этого человека становится известной сотрудникам милиции», - рассказал А.ЗИНЧЕНКОВ. Таким образом, по его мнению, милиция собирает незаконные базы данных на людей с нетрадиционной ориентацией.

Как отметил А.ЗИНЧЕНКОВ, по отношению к ЛГБТ-сообществу часто нарушается также право на свободу и личную неприкосновенность, право на приватность, свободу мирных собраний и свободу слова. «Ни одна мирная акция, которую пытались организовать лесбигеевские организации, не прошла гладко. Практически все из них подвергались контр-агрессии со стороны ультраправых организаций или безосновательно были запрещены органами местной власти», - сказал он.