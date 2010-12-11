Проводник поезда Киев-Москва пытался вывезти шесть радиостанций
08:55, 11 декабря 2010Общество
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Сообщение из Конотопа
В Сумской области погранично-таможенная группа в поезде «Киев-Москва» обнаружила шесть контрабандных радиостанций.
Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА, приборы радиосвязи «Presidentharry» спрятал за холодильником в своем купе проводник поезда «Киев-Москва».
Радиостанции были обнаружены во время проверки вагона в пункте пропуска «Конотоп».
Сотрудники правоохранительных органов изъяли контрабандный товар и передали его работникам таможни.
Проводник поезда за попытку провезти контрабанду будет привлечен к ответственности.
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