Проводник поезда Киев-Москва пытался вывезти шесть радиостанций

В Сумской области погранично-таможенная группа в поезде «Киев-Москва» обнаружила шесть контрабандных радиостанций.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА, приборы радиосвязи «Presidentharry» спрятал за холодильником в своем купе проводник поезда «Киев-Москва».

Радиостанции были обнаружены во время проверки вагона в пункте пропуска «Конотоп».

Сотрудники правоохранительных органов изъяли контрабандный товар и передали его работникам таможни.

Проводник поезда за попытку провезти контрабанду будет привлечен к ответственности.