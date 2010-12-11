Янукович: эффект от сокращения госаппарата будет ощутим с 2012 года

Эффект от сокращения государственного аппарата будет ощутим с 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал вчера в Москве после завершения Совета глав государств СНГ.

Он отметил, что все уволенные государственные служащие в 2011 году получат соответствующие компенсации в соответствии с действующим законодательством.

«Мы посчитали, что если взять за 100% те средства, которые мы сэкономим, то из этих средств только 10% в 2011 году будет получено дополнительно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Эффект от сокращения численности государственных служащих будет лишь в 2012 году. И потом каждый год мы будем иметь очень серьезную экономию», - отметил глава государства.

Он напомнил, что следующим шагом админреформы будет оптимизация численности местных органов власти.

«Следующие шаги – это система самоуправления. Мы будем работать в этом направлении, поскольку за последние пять лет численность аппарата в разного рода советах увеличилась вдвое», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и добавил, что также увеличилось количество чиновников в районных и областных администрациях.

Он подчеркнул, что будет продолжены оптимизация системы госуправления и работа по сведению к нулю дублирующих функций. Глава государства отметил, что это позволит повысить эффективность исполнительной власти.