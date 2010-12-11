Задержан грузовой автобус с просроченной пиротехникой

Грузовой автобус, заполненный до отказа пиротехнической продукцией на общую сумму более 40 тыс. грн., задержали сотрудники милиции в Николаеве.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

В грузовом отсеке автомобиля оказалось множество картонных коробок и полиэтиленовых мешков с салютними установками и петардами различных моделей. За рулем автобуса находился 22-летний водитель, который предъявил документы на взрывоопасный товар. Однако правоохранители выяснили, что срок годности перевозимой продукции давно истек. Продукция, которую мошенники пытались сбыть на территории области, несла прямую угрозу жизни здоровью людей.

Работники прокуратуры, налоговой службы и милиции в настоящее время проводят проверку происхождения изъятой пиротехнической продукции и устанавливают лиц, причастных к ее сбыту. По данному факту составлен административный протокол по ст. 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.