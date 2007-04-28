Ющенко помиловал 26 женщин и 73 мужчины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о помиловании 99 осужденных.

При этом удовлетворено 217 ходатайств граждан и народных депутатов Украины, сообщает официальное интернет-представительство Президента.

Среди помилованных 26 женщин и 73 мужчины. Из них – 5 пожилого возраста, 5 инвалидов, 1 участник войны, 1 пострадавший от последствий аварии на ЧАЭС, 9 многодетных, 57 молодого возраста.

От начала 2007 года Президент подписал 4 указа о помиловании 387 человек. Из них 259 осужденным основная мера наказания сокращена, 128 – от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания освобождены.