Страны НАТО предлагают Украине помощь

Страны-члены НАТО предлагают помощь Украине в разработке законодательства о выборах.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе посол Украины при НАТО Игорь ДОЛГОВ, такие предложения представители стран-членов Альянса выразили 7 декабря во время заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне послов.

“Поднимался вопрос, какую помощь, экспертную, консультативную и другую могли бы предоставить страны-члены Альянса при разработке следующих законодательных актов украинских: в первую очередь Избирательного кодекса и других, смежных с этим, законов и подзаконных актов. То есть, Альянс настроен помогать”, - сказал И.ДОЛГОВ.

“Есть надежда и общее понимание того, что эта помощь принесет взаимную пользу. А какая польза? Это укрепление демократии в Украине и это развитие того, о чем мы заявляли не раз в течение этого года – практического сотрудничества и практической отдачи”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, после местных выборов в Украине, которые состоялись 31 октября, многие международные наблюдатели заявили о ряде недостатков в их проведении, прежде всего, в законодательстве о выборах.

После этого ряд международных организаций, в том числе Европарламент и лидеры Европейского Союза, призвали украинскую власть одобрить новый Избирательный кодекс с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.