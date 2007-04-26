В Нью-Йорке состоится мировая премьера фильма Киры Муратовой «Два в одном»

Фильм Киры МУРАТОВОЙ «Два в одном» представит Украину на Международном кинофестивале «Трайбека», который будет проходить в Нью-Йорке с 25 апреля по 6 мая 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании Sota Cinema Group, 2 мая участники и зрители фестиваля смогут оценить новый фильм украинского классика кинематографа К.МУРАТОВОЙ, в котором главные роли исполнили Богдан СТУПКА, Рената ЛИТВИНОВА, Наталия БУЗЬКО, Сергей БЕХТЕРЕВ, Александр БАШИРОВ.

Всего в конкурсной программе кинофестиваля будет представлено 159 полнометражных и 85 короткометражных картин из 41 страны. Картина К.МУРАТОВОЙ представлена в конкурсе «Мировой художественный нарратив». Среди ее соперников будут фильмы «Изображая жертву» Кирилла СЕРЕБРЕННИКОВА (Россия), «Райский садовник» режиссера Кевина КОНОЛИ (США), «Леди Чаттерлей» режиссера Паскаля ФЕРАНА (Франция-Бельгия).

Как отметили в пресс-службе компании Sota Cinema Group, «Два в одном» - это кино даже для К.МУРАТОВОЙ необычное, в каком настроении мизантропов достигли высшей точки”. На первом плане – две главные темы мирового искусства - любовь и смерть. Правда, в обратном порядке – фильм начинается смертью актера в первой новелле фильма «Работники сцены», что превращает разыгранную драму в реальную, а затем огонь страстей героев второй новеллы «Женщина жизни» эмоционально вовлекает зрителя в дальнейший ход трагикомических событий картины.

Новая робота К.МУРАТОВОЙ уже получила первую награду - «Два в одном» признан российскими киноакадемиками лучшим фильмом стран СНГ и Балтии. Впервые за всю историю украинская картина стала обладателем премии "Ника" в этой номинации.

Как сообщили в пресс-службе, ждет премьеры короткометражный фильм К.МУРАТОВОЙ «Кукла», созданный во время съемок «Два в одном».

Также уже начат подготовительный этап работы над следующим фильмом «Мелодия для шарманки» по сценарию киевского драматурга Владимира ЗУЕВА.

Справка УНИАН: Фестиваль «Трайбека» основан актером и режиссером Робертом Де НИРО и его продюсерами Джейн РОЗЕНТАЛЬ и Крейгом ГЕТКОФОМ в 2002 году. Он был задуман как праздник кино, музыки и культуры, который позволит вернуть прошлый дух и энергетику нижнего Манхеттена – культурного центра города, средоточия уникальных галерей и выставочных залов, банков, дизайнерских фирм, а главное, любимого места кинематографистов. В районе Трайбека расположен офис Рона ХОУВАРДА, автера "Кода да Винчи", многие актеры и режиссеры избрали Трайбек местом своего проживания: Харви КЕЙТЕЛЬ, Изабелла РОССЕЛИНИ, Ричард ГИР, Михаил БАРЫШНИКОВ и многие другие.