Футбольные болельщики могут жить на Днепре на теплоходах

Государственная администрация морского и речного транспорта («Укрморречфлот») в рамках подготовки к Евро-2012 поддерживает идею организации рейсов с европейскими футбольными болельщиками и туристами в Киев по Днепру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, будет разработан план действий, согласно которому будет рассмотрена возможность долгосрочной швартовки судов у специально оборудованных причалов в Киеве с целью использования их в качестве гостиничных комплексов для пассажиров на время проведения Евро-2012.

Соответствующая договоренность была достигнута 2 декабря, во время встречи специалистов «Укрморречфлота» с экспертом Немецкого общества технического сотрудничества в Украине Ульрихом БЕКЕРОМ.

Во время встречи немецкий эксперт выразил надежду, что к транспортировке туристов по Днепру можно будет привлечь не только европейские судоходные компании, но и украинский пассажирский флот.

В свою очередь, заместитель председателя «Укрморречфлота» Борис КОЗЫРЬ подчеркнул, что европейцам будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государственных органов, отвечающих за эксплуатацию причалов, пассажирские перевозки и безопасность судоходства по внутренним водным путям.

Напомним, сейчас для прохода иностранных судов по Днепру необходимо получить временное разовое разрешение от «Укрморречфлота». Вместе с тем, поскольку между правительствами Германии и Украины подписано соглашение о судоходстве на внутренних водных путях, то такое разрешение немецким судовладельцам не нужно.