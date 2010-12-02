Кабмин обещает рассчитаться с иностранными юристами

Кабинет министров Украины обеспечит оплату услуг юридической компании Akin Gump Strauss Hauer & Feld, LLP», предоставленных ГП «Укрвакцина» на сумму 1,9 млн. грн., за счет продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и средств от приватизации.

Об этом говорится в постановлении правительства №1076 от 29 ноября 2010 года, опубликованном на сайте КМУ.

Данным постановлением Кабмин внес изменения в свое постановление №1052 от 1 ноября 2010 года, дополнив его словами «за счет поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг, а в случае их недостаточности - от приватизации государственного имущества или продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, которые находятся в государственной собственности и на которых размещены объекты, подлежащие приватизации».

Как сообщалось, Государственное предприятие «Укрвакцина» в сентябре текущего года заявило о намерении нанять международную юридическую компанию Akin Gump Strauss Hauer & Feld, LLP для предоставления консультативных услуг по юридическим вопросам и для представительства в Украине и за ее пределами.

Справка УНИАН. ГП «Укрвакцина» создано в 1993 году для обеспечения иммунобиологическими препаратами лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических, научно-исследовательских учреждений системы Министерства здравоохранения.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld - юридическая фирма, в которой работают более 800 адвокатов и консультантов, включает 14 офисов по всему миру, в том числе в Вашингтоне, Лондоне, Женеве и Москве.