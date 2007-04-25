В Одессе установят памятник выдающемуся писателю Исааку Бабелю

Руководство города инициировало сооружение памятника выдающемуся писателю Исааку БАБЕЛЮ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении информации Одесского горсовета, городское управление архитектуры и градостроительства начало подготовку к проведению международного градостроительного конкурса на лучший проект памятника.

По словам руководителя управления информации Эдуарда ЩЕГЛОВА, «городской голова поручил управлению по охране объектов культурного наследия подготовить исходные данные и архитектурно-планировочную задачу на разработку проекта памятника, а также разработать условия и программу конкурса на лучший проект выдающемуся писателю, родившемуся в Одессе».

Управление финансов готовится открыть валютный счет с целью накопления средств для проведения конкурса. А президентскому совету «Всемирного клуба одесситов» рекомендовано организовать информационную поддержку и провести международную кампанию по сбору благотворительных взносов на целевой счет фонда и валютный счет.