В Кременчуге (Полтавская обл.) 81-летний пенсионер зверски убил свою 84-летнюю сестру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-офицер Кременчугского городского управления милиции Татьяна РОМАНЧУК.

По ее словам, окровавленный труп пожилой женщины нашла её дочь. Она вызвала «скорую» и милицию.

“Подозреваемый пережил инсульт, после которого у него начались расстройства психики, – рассказала Т.РОМАНЧУК. – Он выколол глаза сестре «из-за их разного цвета». Перед этим он пытался задушить женщину. На шее погибшей есть синяки”.

Начальник милиции Кременчуга Анатолий КОНОНЕНКО отметил, что приезда милиции пенсионер ждал, одев на себя китель со всеми боевыми орденами участника Великой Отечественной войны.

“Ну, я готов. Забирайте”, - сказал пенсионер приехавшим милиционерам.

Сейчас этого мужчину поместили в психоневрологический диспансер, заявил А.КОНОНЕНКО.