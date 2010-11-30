От переохлаждения умерла 33-летняя женщина

Сообщает МЧС из Хмельницкой области

В селе Голосков Летичевского района Хмельницкой области 33-летняя жительница Винницкой области умерла от переохлаждения. Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор Центра пропаганды Главного управления МЧС в Хмельницкой области Алексей ЧЕРКАСОВ, тело гражданки было выявлено на обочине дороги. По его словам, причину обстоятельств трагедии выяснит следствие.

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