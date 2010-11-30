От переохлаждения умерла 33-летняя женщина
21:24, 30 ноября 2010Общество
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Сообщает МЧС из Хмельницкой области
В селе Голосков Летичевского района Хмельницкой области 33-летняя жительница Винницкой области умерла от переохлаждения.
Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор Центра пропаганды Главного управления МЧС в Хмельницкой области Алексей ЧЕРКАСОВ, тело гражданки было выявлено на обочине дороги.
По его словам, причину обстоятельств трагедии выяснит следствие.
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