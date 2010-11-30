Завтра Украине обещают до 23° мороза

Завтра в южной части Украины ожидается небольшой, в Крыму умеренный дождь, ночью местами с мокрым снегом.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без существенных осадков, лишь днем в Карпатском регионе снег и мокрый снег; температура ночью 10-15° мороза, в западных и северных областях местами 18-23°, днем 8-13° мороза, в центральных областях 3-8° мороза. На Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем в западных областях и в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в среду осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами 18-23°, днем 8-13° мороза.

В Киеве температура ночью 13-15° мороза, днем 10-12° мороза.