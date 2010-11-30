Газпром заманивает Европу «дешевым газом», но хочет кое-что взамен

Российский газовый монополист «Газпром» заявляет о готовности снизить цены на газ потребителям своего главного экспортного рынка - странам Европы.

Об этом сказано в отчете "Газпрома" о деятельности в области устойчивого развития за 2008-2009 годы, размещенном на сайте компании.

"Газпром" назвал заключение долгосрочного контракта на поставку газа европейским потребителям «непременным условием газовой торговли», признав в тоже время возможность переговоров о цене поставляемого топлива.

«Однако "Газпром" готов учитывать мнение потребителей и проводить гибкую торговую политику в том случае, если разрыв между контрактными и спотовыми ценами достигает существенной величины», - отмечено в документе. (В начале ноября польская газета Rzeczpospolita написала о том, что итальянская компания Edison через суд требует у «Газпрома» снизить цену поставляемого топлива с 300-320 долларов за тысячу кубометров до уровня спотового рынка, где его стоимость составляет 240-250 долларов – УНИАН).

Российская компания отметила, что весной 2010 года ряд компаний получили возможность приобретать часть законтрактованного газа по спотовым ценам (E.ON Ruhrgas, włoski ENI i GDF Suez - УНИАН).

Российский газовый монополист также отметил, что возможность пересмотра цены газа предусмотрена каждым подписанным долгосрочным контрактом.

Как сообщал УНИАН, Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ на последних переговорах с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в конце прошлой недели не удалось договориться о снижении цены поставляемого в Украину газа.

Ранее представители украинских властей заявляли о необходимости пересмотреть заключенный в начале 2009 года десятилетний газовый контракт с РФ, несмотря на получение 100 долларовой скидки, о которой удалось договориться в апреле текущего года.

"Газпром", который поставляет в 27 стран Евросоюза около 25% газового импорта, через резкое падение спроса на газ, вызванное мировым кризисом 2008 года, в прошлом году был вынужден согласиться на скидки на поставляемый газ для ряда европейских потребителей.

Польская PGNiG, которой в конце октября после почти двух лет переговоров удалось подписать контракт о дополнительных поставках газа с «Газпромом» по цене около 275 долларов за тысячу кубометров, намерена добиваться ее дальнейшего снижения.

«Нафтогаз» прогнозирует средневзвешенную цену российского газа в 2011 году на уровне 269 долларов за тысячу кубометров.