Евро на межбанке падает дальше
11:10, 30 ноября 2010Общество
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Доллар - почти на месте
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись незначительным повышением котировок – 7,9630/7,9700 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2539/43, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4315/10,4445. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова упали – 1,3090/92 (понедельник — 1,3280/82).
В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9350/7,9550.
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