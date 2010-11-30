Евро на межбанке падает дальше

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись незначительным повышением котировок – 7,9630/7,9700 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2539/43, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4315/10,4445. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова упали – 1,3090/92 (понедельник — 1,3280/82).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9350/7,9550.