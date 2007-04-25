Азаров: политическая напряженность пройдет, а ... обида – останется

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ обратился к руководителям регионов с просьбой обеспечить своевременное и полное финансирование всех социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Правительство четко обеспечивает перечисление соответствующих средств. Сделайте и вы все возможное, чтобы у людей не было нареканий. Политическая напряженность пройдет, а отношение людей к вам – уважение или обида – останется», - сказал Н.АЗАРОВ.

Первый вице-премьер подчеркнул, что правительство намерено постоянно наращивать объемы социальных гарантий в соответствии с динамикой экономического роста. «Все, что предусмотрено государственным бюджетом на 2007 год, правительство выполнит. Такое же требование касается и всех распорядителей бюджета – центральных и региональных», - добавил он