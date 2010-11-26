Уволенные за криминальные схемы львовские таможенники вышли на пикет

Сегодня здание Львовской таможни пикетировали уволенные за участие в криминальных схемах сотрудники службы.

Как передает корреспондент УНИАН, в пикетировании принимали участие около 20 бывших таможенников, которые работали на постах в Мостисской, Краковце и Раве-Русской.

Таможенники проводили акцию без транспарантов и плакатов, общаясь с представителями СМИ. Участники пикета утверждали, что вчерашнее сообщение Государственной таможенной службы о масштабной схеме коррупции на украинско-польской границе и их причастности к этой схеме не отвечает действительности.

По словам Сергея КОВАЛЯ, который занимал должность начальника отдела таможенного оформления таможенного поста «Мостисская», «увольнение таможенников состоялось незаконно». Он отметил, что в так называемых контрабандных схемах, о которых вчера сообщала Гостаможслужба, нарушений процедуры со стороны таможенников не было. По его словам, комиссия, которая проверяла их работу, произвольно толкует законодательство.

Также С.КОВАЛЬ отметил, что автомобили, которые якобы пересекли украинскую границу с товаром, в действительности через таможенную границу не проходили вообще. Разногласия в данных польской и украинской сторон объясняются не контрабандными схемами, а другими причинами, в частности, по его словам, тем, что речь «шла о процедуре возмещения НДС».

Другой участник акции заявил журналистам, что решение об увольнении более 50 работников трех таможенных пунктов и дисциплинарных наказаниях еще более 20 похожи на спланированную кадровую чистку.

Уволенные работники таможни заявили, что намерена обратиться с жалобами к руководству Гостаможслужбы и Президенту Украины и будут требовать проведения справедливого служебного расследования и восстановления на работе. Они также заявили, что готовы ехать в Киев, принимать участие в акциях протеста и даже начать голодовку.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 ноября, Гостаможслужба уволила 55 работников Львовской таможни за участие в криминальных схемах.

Как сообщила пресс-служба Гостаможслужбы, решение об увольнении было принято по результатам проверки. Так, комиссия установила ряд нарушений требований законодательства и служебных обязанностей со стороны должностных лиц Львовской таможни, связанных с ввозом на таможенную территорию Украины товаров с избежанием от налогообложения.