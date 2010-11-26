В Налоговом кодексе проигнорированы интересы общественных организаций

Эксперт ОБСЕ Валерий БОНДАРЧУК считает, что Налоговый кодекс абсолютно не учел интересов общественных организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БОНДАРЧУК заявил в ходе круглого стола по вопросам механизмов финансирования организаций гражданского общества и мероприятий улучшения доверия между общественными организациями и властью. Круглый стол состоялся в Киеве под эгидой ОБСЕ.

«Мое мнение, как эксперта, что этот кодекс абсолютно не учел интересов общественных организаций», - отметил В.БОНДАРЧУК.

По его мнению, украинское законодательство, которое регулирует вопросы финансирования общественных организаций, имеет несколько основных недостатков. Первым из них является несовершенство именно налогового законодательства. «Много организаций имеют проблемы с налогообложением поступлений из разных источников», - сказал эксперт ОБСЕ.

Вторым существенным недостатком является неоднозначность трактовки налоговыми органами законодательства на местах, которые для сбора наибольшего количества налогов стремятся лишить организации неприбыльного статуса под любым предлогом. «Сейчас очень много организаций будут лишаться неприбыльного статуса потому, что их устав не отвечает каким-то мифическим требованиям налоговой», – сообщил В.БОНДАРЧУК.

Эксперт ОБСЕ также отметил, что в Украине нет стимулов для тех физических и юридических лиц, которые хотят оказать помощь общественным организациям, хотя, отметил он, во многих странах действует правило так называемой однопроцентной филантропии, согласно которому лицо, пожертвовавшее средства, учитывает эту сумму в оплаченные налоги.

Отдельно эксперт отметил отсутствие равномерного финансирования на протяжении определенных периодов времени, что вынуждает организации гражданского общества работать значительную часть времени за собственные средства. «Например, есть задание, которые необходимо выполнять на протяжении полугода. Разрабатывается программа, задание, подается заявка, проводится конкурс, определенная организация его выигрывает, а финансирование на это все получается в декабре, то есть фактически выполнить это задание невозможно, использовать эти средства невозможно», - отметил он.

По словам В.БОНДАРЧУКА, также существует проблема с отчетностью, которая крайне бюрократизирована. «Лицо, которое просто пришло получить консультацию, должно предоставить свои паспортные данные, а тот, кто его консультировал, - должен получить подпись председателя сельсовета. Это уже не говоря о проблемах, возникающих в процессе организации самой консультации», - сказал он.

Кроме того, эксперт отдельно остановился на участии общественных организаций в тендерах. По его словам, на местном уровне эта процедура более-менее прозрачна, но на всеукраинском уровне в этой сфере существуют проблемы. «Организации подаются на тендер, после этого объявляется исполнитель, и, как правило, почему именно этого исполнителя избрали, никто не говорит», - отметил он.

В целом эксперт ОБСЕ выразил обеспокоенность по поводу проблем во взаимодействии между государством и организациями гражданского общества. «В результате подобных круглых столов и должна быть выработана какая-то позиция, но лично я на сегодняшний день не вижу возможности конструктивного диалога», - заметил он.