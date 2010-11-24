В Нафтогазе прикинули, во сколько будет обходиться российский газ в 2011-м

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» прогнозирует в 2011 году средневзвешенную цену российского природного газа, приобретаемого у ОАО «Газпром», на уровне 269 долл. за тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве со ссылкой на проект финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» как отдельного юридического лица на 2011 год.

По его информации, в 2011 году «Нафтогаз Украины» планирует приобрести у ОАО «Газпром» 33,3 млрд. куб. м природного газа, а реализовать потребителям Украины - 50,3 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, 28 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что цена на газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у ОАО «Газпром», в первом квартале 2011 года составит 230-235 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, в сентябре заместитель председателя «Газпрома» Валерий ГОЛУБЕВ заявил, что цена на российский газ для Украины в четвертом квартале 2010 года составит 250 долл. за тыс. куб. м и в 2011 году останется в среднем на том же уровне.