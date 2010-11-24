В Донецке двое мужчин с автоматом ограбили пункт обмена валюты

Сегодня в центре Донецка неизвестные совершили вооруженный налет на пункт обмена валюты, из которого похитили около 60 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь ДЕМИН.

По его словам, сигнал об ограблении обменного пункта, расположенного в здании на пересечении улицы Постышева и проспекта Маяковского, поступил в милицию в 11.10.

«По предварительной информации известно, что в помещение обменного пункта ворвались двое вооруженных мужчин. Они были в капюшонах, лица скрывали шарфы», - сказал И.ДЕМИН.

Он добавил, что, также по предварительным данным, у одного из налетчиков был автомат Калашникова, из которого были произведены несколько выстрелов.

«В обменном пункте в момент налета находилась одна сотрудница. Она не пострадала», - отметил И.ДЕМИН.

Он уточнил, что сумма похищенного, по предварительным подсчетам, составляет 58 тыс. грн.

«После налета преступники скрылись, сейчас ведутся их активные поиски», - сказал И.ДЕМИН.