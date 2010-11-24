Трое милиционеров-взяточников получили от 3 до 5,5

В Хмельницкой области трое милиционеров за вымогательство и получение взятки осуждены на сроки от 3 до 5,5 лет заключения с лишением права занимать должности в органах внутренних дел сроком на три года и конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в области.

Выяснилось, что начальник Изяславского райотдела милиции, его первый заместитель и начальник сектора уголовного розыска этого райотдела милиции, действуя по предварительному сговору, на протяжении апреля-мая 2009 года, используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения, путем давления и шантажа в виде угрозы привлечения к уголовной ответственности за надуманное преступление, требовали у жителя Изяслава взятку в размере 3 тыс. долларов, сумму которой впоследствии уменьшили до 10 тыс. гривен.

В мае 2009 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали правонарушителей «на горячем», при получении части взятки (8 тыс. гривен) и ее разделе.

Все трое милиционеров признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 368 (получение взятки, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в процессе судебного разбирательства доказан факт причастности первого заместителя начальника Изяславского РО УМВДУ к вымогательству в мае 2009 года у трех жителей Шепетовского района взятки в размере 2 тыс. долларов за невозбуждение уголовного дела за незаконный вылов ими рыбы. Данное преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 368 (покушение на получение взятки) Уголовного кодекса Украины и учтено при определении наказания.