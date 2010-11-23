У инкассаторов украли пустые кассеты для банкоматов

Группа злоумышленников, напавшая на автомобиль инкассаторов банка в Харькове, похитила пустые кассеты для банкоматов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области со ссылкой на первого заместителя начальника Дзержинского райотдела милиции Харькова Владимира КАГАДИЯ.

По его словам, банковский автомобиль «ВАЗ-2104» с инкассаторами, двигаясь по ул. Культуры в сторону пр. Ленина попал в затор. В это время группа лиц, разбив окна автомобиля, завладела сумкой, в которой были пустые кассеты для банкоматов.

«Из автомобиля исчезла сумка, в которой находились пустые кассеты для банкоматов. Водителю и пассажирам автомобиля телесных повреждений не нанесено, материальных убытков не нанесено», - сказал В.КАГАДИЙ.

По его словам, злоумышленники перемещались на автомобиле не установленной марки, возможно «Фольксваген».

Сейчас проводятся все необходимые оперативно-розыскные меры по установлению и задержанию лиц, которые совершили преступление. Следственный отдел райотдела возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 15, ч. 2, ст. 186 Уголовного кодекса Украины (попытка ограбления).

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Харькове на ул. Культуры около 16.00 неизвестные на двух автомобилях блокировали автомобиль «ВАЗ-2104», который принадлежит коммерческому банку, и под угрозой применения физической силы завладели двумя кассетами от банкоматов.

По словам руководителя Центра связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области Ларисы ВОЛКОВОЙ, преступники скрылись с места преступления на легковых автомобилях, марку которых пока установить не удалось. Количество нападавших лиц не известно.