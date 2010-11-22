ТВi ведет прямую трансляцию с Майдана

Телеканал ТВi начал прямую трансляцию с Майдана Независимости, где проходит акция протеста предпринимателей против нового Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВi, незадолго до начала прямой трансляции с акции протеста помещение, в котором расположен телеканал ТВi, по неизвестным причинам временно было отключено от энергоснабжения.

Как сообщал УНИАН, ТВi планировал в 18.30 начать прямую трансляцию акции протеста предпринимателей малого и среднего бизнеса с Майдана Незалежности в Киеве.