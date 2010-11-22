Украина разрешила Польше раскопки на месте расстрелов 1940 г.

Украинская власть дала согласие на проведение раскопок в поселке Быковня под Киевом для поиска расстрелянных НКВД в 1940 году граждан Польши.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в украинском посольстве в Варшаве.

Собеседник агентства отметил, что Украина таким образом ответила на просьбу польской власти, которую озвучивал, в частности, Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ во время визитов в Украину в сентябре и октябре этого года.

Кроме того, это дело обсуждалось во время визита украинского премьера Николая АЗАРОВА в Польшу в сентябре.

По данным дипломата, именно глава украинского правительства дал распоряжение решить этот вопрос.

По данным польского TVN24, раскопки, которые совместно будут вести польские и украинские эксперты, планируют начать в апреле 2011 года. Ожидается, что они продлятся около 2,5 месяцев.

На месте обнаруженного захоронения польских граждан планируется построить мемориал, который может быть открыт в 2012 или 2013 году.

Представитель украинского посольства также сообщил, что поиски расстрелянных граждан Польши будут проводиться в одной из частей мемориала захоронения в Быковне, где лежат останки более 100 тыс. жертв коммунистических репрессий.

„Весь комплекс занимает 240 га”, - отметил он.

По словам собеседника агентства, окончательные надписи на „польском мемориале” в Быковне еще будут согласовываться сторонами, поскольку в определенном месте раскопок, скорее всего, похоронены не только поляки.

TVN24 отмечает, что в Быковне могут быть похоронены около 3,5 тыс. поляков, в том числе военных, которые были взяты в плен Красной армией после захвата Польши 17 сентября 1939 года.

Справка УНИАН. НКВД весной 1940 года расстрелял более 20 тыс. пленных граждан Польши. Кроме Катыни на территории современной Российской Федерации, пленных поляков расстреливали и на территории нынешней Украины, в частности в Харькове и под Киевом.