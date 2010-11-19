Минприроды переведет директоров заповедников на контракт

С 2011 года все директора природных и биосферных заповедников, национальных природных парков и ботсадов, подчиненных Минприроды Украины, будут переведены на контрактную форму трудоустройства.

Об этом заявил министр охраны окружающей природной среды Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ на заседании выездной коллегии Минприроды в городе Косив Ивано-Франковской области, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Как говорится в сообщении, это решение позволит усовершенствовать систему управления объектами природно-заповедного фонда и усилит ответственность руководителей. В частности, в контрактах будут детально определены права и обязанности сторон (Минприроды и директоров учреждений ПЗФ), конкретизированы отчетные документы и установлены индикаторы результативности работы.