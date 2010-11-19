Внутренним войскам понадобится опыт французской жандармерии

Командующий Внутренними войсками МВД Украины Сергей ЯРОВЫЙ и атташе по правоохранительным вопросам Посольства Франции, дивизионный комиссар Мишель ЖЕРБЕР сегодня во время встречи в Киеве договорились о практическом обмене опытом в следующем году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Внутренних войск МВД Украины, в рамках плана двустороннего сотрудничества на следующий год была обсуждена перспектива создания рабочей группы с участием специалистов Внутренних войск для внедрения в их деятельность практических навыков из опыта действий национальной жандармерии Франции.

Кроме того, во время встречи достигнута договоренность относительно создания системы обучения офицеров Внутренних войск в учебных заведениях национальной жандармерии во Франции, и французских жандармов в Академии Внутренних войск МВД Украины.

Особое внимание обе стороны уделили перспективе вступления Внутренних войск МВД Украины в Ассоциацию сил полиции и жандармерии стран Европы и Средиземного моря в статусе военного учреждения при содействии Французской Республики.

В то же время на встрече отмечалось, что "сегодня необходимо продолжать взаимодействие с французскими экспертами по предоставлению помощи в подготовке военнослужащих Внутренних войск к Евро-2012 и окончанию работы по созданию Международного центра подготовки сил поддержки общественной безопасности в учебном центре Внутренних войск МВД Украины".