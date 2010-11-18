Теперь бюджетные средства Киева будут распределяться по новому принципу

Со следующего года бюджетные средства Киева будут распределяться по программно-целевому методу, а кредиты будут привлекаться только под проекты развития.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил заместитель главы КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

Вместе с тем, по его словам, "даже после оптимизации расходов, город не сразу это почувствует".

"Сейчас мы ограничены принятым в мае бюджетом, и, уже исходя из него, принимаем определенные решения. Но бюджетный процесс - это такая вещь, которая не может давать быстрый эффект. Даже после оптимизации расходов, город не сразу это почувствует, ведь большие средства направляются сейчас на покрытие старых долгов", - отметил чиновник.

Он заявил, что до конца года киевская власть планирует отдать более 30% этих долгов.

"Так, на начало октября были ликвидированы долги по зарплате, постепенно ликвидируется долг перед подрядчиками, ведь в 2009 году Киев за выполненные работы задолжал 700 млн. грн. До конца года мы закроем более 30% этих долгов, погашение остальной части включим в бюджет следующего года", - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

Он добавил, что "в большинстве случаев цены по договорам с подрядчиками были завышены, и по большинству из них объемы можно уменьшить на 20-30%". "В основном подрядчики без проблем соглашаются снизить средства", - отметил заместитель председателя КГГА.

Относительно кредитов он подчеркнул, что город будет привлекать их только под перспективные проекты, которые дадут значительный экономический эффект для столицы. Предыдущая практика накапливать долги, которые используются на "проедание" стала причиной многих сегодняшних проблем города.

"Брать деньги, которые будут направлены на самоокупаемые проекты, - нормальная практика. Сейчас мы подбираем юридическую компанию и финансовых консультантов, которые помогут нам эффективно работать с внешними займами", - отметил чиновник КГГА.

Так, по его словам, в следующем году город планирует привлечь ресурсы Всемирного банка и других инвестиционных банков под энергосберегающие проекты.

«Мы считаем, что в следующем году все кредиты, которые будут привлекаться городом, должны быть использованы на мероприятия по энергосбережению - утепление домов, ремонт и замену насосного оборудования "Киевводоканала", установку счетчиков и ремонт труб в «Киевэнерго». Все это дает огромный экономический эффект. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства есть программа развития городской инфраструктуры, согласно которой предоставляется ссуда на 20 лет под 6% с отсрочкой тела кредита на 5 лет. Это очень выгодные условия», - добавил Р.КРАМАРЕНКО.

При этом он напомнил, что бюджет Киева является одним из немногих профицитных бюджетов, и в случае столицы нужно говорить не о покрытии дефицита, а об объемах изъятий из бюджета. Например, в этом году, такое изъятие запланировано на уровне 6,4 млрд грн.