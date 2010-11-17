Украина отгрузила в США первую ступень ракеты Taurus-II, сообщили РосБизнесКонсалтингу в государственном конструкторском бюро "Южное" (г.Днепропетровск).

"Сборка основной конструкции первой ступени ракеты-носителя завершена на Южном машиностроительном заводе им.Макарова (Днепропетровск). Груз отбыл из порта Октябрьск Николаевской области на космодром Уоллопс", - отметили в компании. Начата подготовка к изготовлению второго образца ступени.

КБ "Южное" выпустило в 2007 году эскизный проект первой ступени, в 2008-м защитило его. Контракт с Южмашем на изготовление ступени заключен в 2008-м. За 15 месяцев проведены работы от раскройки материала до готового изделия.

Проект реализует американская корпорация Orbital Sciences. Новая ракета имеет две ступени. Она сможет выводить около 7 т груза на низкие орбиты. Первый старт планировался на 2010 год с космодрома на острове Уоллопс в Виргинии, но перенесен на 2011-й. Ракета изготавливается по контракту с NASA и предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию. Планируется выполнить восемь пусков стоимостью 1,9 млрд долл.