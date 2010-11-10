Мусоросжигательный завод на Соломенке работает, несмотря на запрет?

Мусоросжигательный завод на улице Уманской в Соломенском районе столицы, несмотря на запрет, продолжает работать ночью.

Об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования, проведенного ток-шоу «Киевский форум» Киевской государственной региональной телерадиокомпании (КГРТРК).

По информации жителей окружающих домов, мусор сжигают с часа до пяти часов утра. Соответствующее видео было продемонстрировано в эфире «Киевского форума».

Вместе с тем факт работы мусоросжигательной установки отрицал заместитель начальника Государственной экологической инспекции в г. Киеве Минприроды Украины Филипп БИЛЕЦКИЙ.

«Нами было вынесено решение о временном запрещении деятельности этого мусоросжигательного комплекса. После чего он был опломбирован, и на сегодняшний день не работает. Постоянно проводятся проверки целостности пломб», - заявил чиновник.

По информации Ф.БИЛЕЦКОГО, на видео, которое было показано в эфире, виден дым из трубы, которая принадлежит прачечной и «не имеет никакого отношения к мусоросжигательному комплексу».

Однако народный депутат Леся ОРОБЕЦ выразила намерение инициировать возбуждение уголовного дела относительно незаконной работы мусоросжигательной установки на ул. Уманской.

«У меня лично нет оснований не верить жителям района, которые до сих пор утверждают, что установка по ночам дымит. Если это действительно так, то уголовное дело напрашивается, и это очевидно. Понесет ли за это ответственность руководство «Укрзализницы» – очень на это надеюсь, по крайней мере, они это заслужили. Понесут ли за это ответственность псевдоэксперты института им. Марзеева, которые дали заключение, который не отвечает ни нормативной базе Украины, ни реалиям этой конкретной установки, - так, я буду добиваться, чтобы они понесли ответственность», - заявила депутат.

Как сообщалось, в сентябре практически в центре столицы открылся мусоросжигательный завод. Заказчиком его строительства выступила Юго-Западная железная дорога. Завод построен для переработки битых бутылок, пластиковых пакетов, остатков еды – всего того, что остается в поездах после пассажиров.

По словам руководителей Юго-Западной железной дороги, завод абсолютно безопасный.

Между тем экологи отмечают, что в результате работы этого завода "в воздух выходит вся таблица Менделеева. В первую очередь, страдают дети, пожилые люди. Мусор нужно утилизировать, а не сжигать - это технологии прошлого века”.

Мусоросжигательный завод на улице Уманской расположен в 200 м от жилых домов.