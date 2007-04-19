Сегодня коалиция пригнала в Киев 255 автобусов и 4 поезда

Сегодня утром в Киев для участия в массовых акциях прибыли из различных регионов Украины 255 автобусов и 4 поезда со сторонниками коалиции.

Общее количество прибывших - 11 тысяч 117 человек, сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в г. Киеве.

По информации ЦОС, возле Секретариата Президент Украины установлены 14 палаток оппозиции и там находится около 600 ее сторонников.

Возле Центральной избирательной комиссии расположено 16 палаток коалиции, в которых находится до 100 сторонников коалиции, а также 8 палаток партии «Пора» с 25 представителями этой политической силы.

В Городском саду находится 178 палаток коалиции, в которых находится около 200 человек. В Мариинском парке – 249 палаток, где находится 300 человек.

На Майдане Незалежности возле монумента Независимости установлено 55 палаток, возле Главпочтамта – 36. В них находится до 200 сторонников коалиции.

У Дома правительства находятся 2 тысячи сторонников коалиции.

На Европейской площади установлено 2 палатки сторонников «Нашей Украины», возле которых находятся около 10 сторонников этой политической силы.

Возле помещения Конституционного Суда на данный момент, по оценкам милиции, находятся по 5,5 тысяч как представителей коалиции, так и представителей оппозиции. Там установлены 16 палаток от коалиции и 10 палаток от БЮТ.

Никакие нарушения общественного порядка не зафиксированы.