КГГА требует от Киевэнерго или дать горячую воду, или пересчитать плату

Киевская городская госадминистрация обратилась к АК “Киевэнерго” с требованием обеспечить заданную для этого сезонного периода температуру теплоносителя, что идет на отопление и нагрев воды в системе водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

По его словам, система отопления и сеть горячего водоснабжения обслуживается единым теплоносителем. В связи с повышением температуры воздуха на улице, сказал А.МАЗУРЧАК, жители столицы начали жаловаться, что в домах высокая температура воздуха и Киевэнерго, реагируя на это, снизил температуру теплоносителя.

“Мы обратились сейчас к Киевэнерго по поводу того, что заданные параметры нужно выдерживать...”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, нужно буквально несколько дней, чтобы исправить ситуацию, и это связано с техническими моментами.

“Нельзя сегодня перейти – это нужно, грубо говоря, прикрутить задвижки во всех домах на отопление, в 10 тысячах домов, но оставить температурный режим на входе хотя бы 70 градусов для того, чтобы нагреть воду”, - объяснил А.МАЗУРЧАК.

“Мы обратились к Киевэнерго с таким требованием - либо они обеспечивают горячую воду, либо нужно делать за этот период пересчет. Потому что это на сегодня носит массовый характер”, - подытожил он.