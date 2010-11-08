Цены на масло за год выросли на 40,6%, на картошку - на 61,9%

Инфляция в Украине в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем т.г. составила 0,5%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с октябрем 2009 года показатель инфляции составляет 10,1%, а по сравнению с январем-октябрем 2009 года – 9,4%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в октябре т.г. к октябрю 2009 года выросли на 13% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2009 года – выросли на 10,9%), в частности на продукты питания – на 13,1% (к январю-октябрю 2009 г. – на 10,6%), хлеб и хлебопродукты – на 16,2% (11,4%), в том числе на хлеб – на 10,8% (9,9%), макаронные изделия – на 9,5% (6,3%), кондитерские изделия из муки – 13,4% (12,8%), мясо и мясопродукты – на 3,5% (1,6%), рыбу и рыбопродукты – на 3,8% (5,3%), молоко, сыр и яйца – на 27,4% (22,5%) (в том числе на молоко – на 34,7%, сыр и творог – на 35,9%, на яйца – снизились на 2,3%), на масло и жиры – на 12,9% (9,5%), в том числе на масло сливочное – выросли на 40,6%, масло подсолнечное – на 12,8%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 15,7%.

Цены на фрукты в октябре т.г. к октябрю 2009 года выросли на 11,7% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2009 года выросли на 4,7%). На овощи цены выросли на 27,4% (к январю-октябрю 2009 г. – выросли на 13,1%), в том числе на картофель – на 61,9% (14,2%). Цены на сахар выросли на 36,3% (67,6%), кондитерские изделия сахаристые – на 19,2% (22,8%), безалкогольные напитки – на 6,8% (9,8%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в октябре 2010 года к октябрю 2009 года подорожали на 22,1% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2009 г. – на 26,4%), цены на одежду и обувь выросли на 2,6% (4%), в том числе на одежду – на 2,6%, обувь – на 2,9%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в октябре т.г. к октябрю 2009 года подорожали на 14,1% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2009 г. – на 8,5%), в том числе квартплата выросла на 4,6% (14,3%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2% (2,2%), канализацию – на 7,4% (20,2%), воду – 6,7% (14,4%), цены на электроэнергию в октябре не изменились, на природный газ – выросли на 50,1% (15%), на горячую воду и отопление – выросли на 6,7% (5,6%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в октябре т.г. к октябрю 2009 года выросли на 1,1% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2009 г. – на 3,6%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 2% (3,2%), домашний текстиль – на 3,1% (5,9%), бытовая техника – снизились на 1,6% (1,6%).

Стоимость услуг здравоохранения в октябре 2010 года к октябрю 2009 года возросла на 6,4% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2009 года – на 8,3%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 3,6% (7,1%), амбулаторные услуги подорожали на 8,9% (10%).

Цены в транспорте в октябре т.г. к октябрю 2009 года выросли на 3,4% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2009 года – на 10,6%), в том числе на покупку транспортных средств – на 2,6% (5,1%), на топливо и масла – на 1,7% (20,6%), транспортные услуги – на 5,5% (8,7%) (пассажирский железнодорожный транспорт — снизились на 0,1% (6,5%), пассажирский автодорожный транспорт – на 6,5% (8,9%)).

Цены в сфере связи в октябре 2010 г. снизились на 8,9% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2009 года – снизились на 5,9%), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 8,8% (снизилась на 5,8%).

Цены в сфере отдыха и культуры в октябре т.г. выросли на 2,4% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2009 года – на 4,3%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в октябре т.г. на 3,8% (снизилась на 2,3%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 5,8% (выросла на 7,9%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 7,1% (8,5%).

Цены в сфере образования в октябре 2010 года к октябрю 2009 года выросли на 10,1% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2009 года – на 13,8%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 18% (10,6%), среднее образование – на 9,4% (12,9%), стоимость высшего образования увеличилась на 8,8% (15,1%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в октябре т.г. к октябрю 2009 года выросла на 7,2% (в январе-октябре т.г. к январю-октябрю 2009 года – на 7,4%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2009 г. к декабрю 2008 года составила 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).