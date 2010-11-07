Милиция накрыла притон в Харькове

В Харькове милиция обнаружила подпольный притон по оказанию сексуальных услуг.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, притон был обнаружен работниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, в ходе мероприятий, направленных на выявление преступлений в сфере общественной морали.

Притон находился в одном из частных домовладений в Киевском районе Харькова. Стражами порядка было установлено, что в этом доме молодые девушки предоставляют интимные услуги за финансовое вознаграждение. При обыске домовладения работники милиции обнаружили большое количество контрацептивов и несколько десятков компакт-дисков с информацией эротического и порнографического характера.

Также работники милиции задержали молодых девушек, жительниц Харьковской и Полтавской области, которые признались в занятии проституцией, а также жительницу Харькова, которая занималась сводничеством.

По этим фактам в отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 181-1 КУпАП (занятие проституцией) и возбуждено уголовное дело по ст. 302 УК Украины (сводничество). Ведется следствие, сообщили в ЦСО.