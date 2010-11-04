"Украина" сменила владельцев, руководство и спутниковый канал

Телерадиокомпания „Украина” сменила владельцев и руководство. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Согласно сообщению, сегодня на заседании Национальный совет принял решение о переоформлении четырех лицензий на вещание ЗАО ТРК „Украина” в связи со сменой владельцев, руководства и параметров спутникового канала вещания.

Владельцем телеканала стала ООО „Медиа Группа Украина” вместо ЗАО „Систем Кепитал Менеджмент”. Должность руководителя, которую раньше занимал Вальдемар Ричард ДЗИКИ, пока вакантна. В настоящее время обязанности генерального директора временно исполняет Марина МИРГОРОДСКАЯ.

Также решением Нацсовета предусмотрено изменение параметров спутникового канала вещания. Отныне вместо спутникового ретранслятора SIRIUS-4 сигнал будет распространять Astra 4А.

На официальном сайте СКМ сообщается, что СКМ создает медиагруппу на базе телеканала "Украина". В него войдут основные медиаактивы, принадлежащие группе: кроме "Украины" из телеканалов в холдинге будут спортивный канал "Футбол", региональный "Донбасс", до конца текущего года ожидается запуск еще одного спортивного канала "Футбол +" и киноканала.

В 2011 году ожидается запуск телеканала "Новости". Также в состав медиагруппы войдут сейлз-хаус "Медиапартнерство", что продает рекламу на всех телеканалах СКМ, собственная продакшн-компания и интернет-холдинг Digital Ventures (развивает портал tochka.net).

Как заявила директор СКМ по развитию бизнеса Екатерина ЛАПШИНА, необходимость выделить медиаактивы холдинга в отдельное подразделение вызвана их активным развитием.

"Медиа Группа Украина" уже получила право собственности на 99,999% акций ЗАО "ТРК Украина".