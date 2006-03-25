Перед голосованием не забудьте перевести часы

В ночь с субботы, 25 марта, на воскресенье, 26 марта, Украина переходит на летнее время – стрелки часов переводятся на один час вперед.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, на территории Украины вводится такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на один час назад.

Правительство установило, что движение железнодорожного, водного, воздушного и междугородного автомобильного транспорта общего пользования, а также работа междугородной телефонной и телеграфной связи на территории Украины осуществляется по киевскому времени; счет судового времени в море осуществляется по международной системе часовых поясов. При пребывании судов на рейдах и в портах других государств используется время, которое там установлено.

Кабмин своим постановлением обязал министерства и ведомства Украины, правительство Автономной Республики Крым, областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации обеспечить своевременную разработку и проведение мероприятий по переходу к порядку исчисления времени, определенного этим постановлением.

Государственной комиссии единого времени и эталонных частот Украины правительство поручило осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка исчисления времени и организацию работ по оценке его эффективности; информировать предварительно население через средства массовой информации о переходе на летнее время и о его отмене.

Системой перехода на летнее время пользуются более 110 стран мира. Впервые часовая стрелка была переведена в Великобритании в 1908 году, после чего многие страны последовали этому примеру.