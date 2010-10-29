МО надеется летом получить новые украинские танки

Министерство обороны Украины надеется, что новейшие отечественные танки «Оплот», которые по заказу военного ведомства изготовляет государственное предприятие «Завод им. Малышева» (Харьков), поступят в украинскую армию летом 2011 года.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель министра обороны Владимир ОМЕЛЬЯНЧУК, в то же время, получение заказанных в 2009 году 10 танков «Оплот» будет зависеть от финансирования их производства.

По его словам, до этого времени на завод им. Малышева для производства учредительной партии «Оплотов» в 10 единиц поступила лишь приблизительно седьмая часть средств, предусмотренных контрактом.

В.ОМЕЛЬЯНЧУК сообщил, что Министерство обороны совместно с Министерством промышленной политики планирует обратиться с письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой посодействовать тому, чтобы производитель танков - завод им. Малышева - своевременно получил обусловленную контрактом сумму денег на выпуск 10 «Оплотов». «Если мы это сделаем – будем иметь результат», - сказал В.ОМЕЛЬЯНЧУК.

В случае такого развития событий, отметил заместитель министра, Вооруженные силы за год получат 10 танков «Оплот». Планируется, сообщил он, что 24 августа 2011 года, в День независимости Украины, эти танки пройдут на параде в Киеве по Крещатику.

Отвечая на вопрос о перспективах экспорта танков «Оплот», В.ОМЕЛЬЯНЧУК отметил, что машиной интересуются иностранные заказчики, но серьезно говорить об этом можно будет лишь в том случае, когда новая техника поступит в ВСУ.

«После того, как наша армия получит первую партию танков «Оплот», - сказал он, - на порядок повышается вероятность его закупки другими государствами. Потому что первый вопрос, который спецэкспортеры и партнеры задают: а такое изделие есть на вооружении украинской армии? Если есть, тогда они говорят: мы будем вести переговоры. Если нет, тогда они говорят: знаете, тогда мы подождем и подумаем».

По информации представителей оборонного комплекса Украины, сегодня на изготовление партии танков «Оплот» производители получили 40 млн. грн. из предусмотренных контрактом 295 млн. грн..

Алексей ПИДГОРНЫЙ, генеральный директор завода им. Малышева, на котором продолжается подготовка к серийному выпуску новейших машин, заверил в интервью УНИАН, что при систематическом поступлении средств предприятие «выполнит контракт в указанный срок».

Генеральный конструктор по созданию бронетехники и артиллерийских систем Михаил БОРИСЮК сказал, что танк «Оплот», разработанный Харьковским конструкторским бюро им. Морозова - это принципиально новая машина, которая создана «на уровне лучших мировых образцов».