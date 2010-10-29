Суд взял под стражу милиционера, который застрелил школьника

Прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело в отношении участкового инспектора милиции Синельниковского городского отдела

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совмещенных с сопротивлением работнику милиции в отношении гражданина Т. по ч. 3 ст. 296 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что работник милиции во время охраны общественного порядка на избирательном участке в Старовишневецком сельском совете неоднократно покидал место службы с целью приобретения спиртных напитков, которые употреблял с посторонними лицами. Используя незначительный повод при отсутствии угрозы нападения на него и объект, что был под его охраной, применил табельное оружие и нанес одному из присутствующих граждан три огнестрельных ранения ног. Продолжая свои преступные действия, участковый сделал еще один выстрел в другого гражданина, от которых тот в последующем умер.

Сегодня, 29 октября, инспектору милиции предъявлено обвинение в превышенные власти, которое сопровождалось применением оружия и повлекло тяжелые последствия. Постановлением суда он взят под стражу. Досудебное следствие продолжается и находится на контроле Генеральной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 октября в поселке Старовишневецкое участковый инспектор Синельниковского горотдела милиции, который охранял бюллетени в помещении сельсовета, был вынужден применить огнестрельное оружие, в результате чего один человек погиб, другой находится в больнице.

По данным Департамента связей с общественностью МВД Украины, в соответствии с инструкцией, правоохранитель должен был через определенные промежутки времени выходить на улицу и осматривать прилегающую территорию. Во время одного из таких осмотров около 2-х часов ночи милиционер вышел на улицу и увидел двух старшеклассников местной школы, которые в нетрезвом состоянии возвращались с дискотеки. Ребята начали цепляться к участковому, и после нескольких предупреждений он был вынужден применить оружие.

По предварительному заключению Синельниковской межрайонной прокуратуры, действия участкового инспектора милиции относительно применения табельного огнестрельного оружия признаны правомерными.

По результатам служебного расследования милиционер был уволен с работы.