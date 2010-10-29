С сегодняшнего дня Западную Украину будут патрулировать внутренние войска

С целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения местных выборов Западное территориальное командование внутренних войск МВД Украины увеличит количество патрулей на улицах городов западных областей Украины.

Как сообщил УНИАН начальник группы связей с общественностью и средствами массовой информации управления Западного территориального командования ВВ МВД Украины Вадим ГОЛУБ, в городах Луцке, Ивано-Франковске, Калуше, Черновцах, Львове, Тернополе, Ривне, Ужгороде, Хмельницком и Каменец-Подольском к несению службы с 29 по 31 октября 2010 года ежедневно будут привлекать около 500 военных правоохранителей, 22 собаки и 17 автопатрулей, которые будут нести службу с 18.00 до 02.00 часов.

Увеличение количества патрулей внутренних войск связано с тем, что большое количество работников милиции задействовано на охране избирательных участков.