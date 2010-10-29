Институт генплана умер, да здравствует Институт генплана

Киевсовет признал утратившим действие решение от 27 мая об образовании КП “Институт Генерального плана г. Киева” и при этом переименовал в Институт генплана Киева коммунальную организацию “Центр градостроительства и архитектуры”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевсовета. За него проголосовали 75 депутатов.

Также депутаты сегодня на заседании утвердили устав Института генерального плана Киева.

***

27 мая Киевсовет создал коммунальное предприятие «Институт генплана г. Киева» с минимальным размером уставного фонда в размере 5 тыс. грн. Как отмечалось в объяснительной записке к решению, в марте 2005 года Киевсовет принял решение о создании коммунального предприятия «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана г. Киева». В то же время фактически данное решение не было реализовано, в связи с чем упразднено в 2007 году.

Вместе с тем, "по состоянию на май текущего года возникла неотложная необходимость в применении научного подхода к разработке генплана Киева". Предусматривалось, что "образование Института генплана как предприятия коммунальной собственности позволит экономить бюджетные средства, поскольку разработка генплана проходит с привлечением научных организаций различных форм собственности".

КО «Центр градостроительства и архитектуры» основан 15 ноября 2002 года. Оно осуществляло работы в сфере проектирования территорий микрорайонов, жилищных групп, отдельных домов или сооружений в комплексе с объектами социально-культурного, торгово-бытового и другого назначения.

Как сообщал УНИАН, разработку нового генплана развития Киева до 2025 года планируется завершить до конца первого квартала 2011 года. Заказчиком нового генерального плана столицы выступает Главное управление градостроения и архитектуры КГГА, генеральным подрядчиком – «Центр градостроения и архитектуры».

Однако ряд экспертов считают, что концепция нового Генерального плана развития Киева до 2025 года разрабатывалась для сокрытия незаконных отводов земель.

В частности, заместитель председателя ВОО «Национальный экологический центр Украины» Алексей ВАСИЛЮК отметил, что «...все то, что было роздано вопреки генплану до 2020 года, оно все включено по факту, как будто так и надо, в концепцию генплана до 2025 года. И мы склонны считать, что такой документ единственное что делает – узаконивает нарушения предыдущего генплана».

А заместитель директора ГП «Институт Киевгенплан», которое занималось разработкой действующего генплана Киева, Владимир ЖЕЛТКОВСКИЙ считает, никакой "новой концепции" нет, «...есть опорный план по всем незаконным отводам... в охранных зонах, в отказниках, где угодно. И сейчас они это протолкнут».

В начале июня глава Кабинета Министров Украины Николай АЗАРОВ поддержал идею об утверждении Генплана Киева в Кабмине .