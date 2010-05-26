Эксперты: "новый" Генплан Киева просто прячет раскраденные земли

Концепция нового Генерального плана развития Киева до 2025 года разрабатывалась для сокрытия незаконных отводов земель.

Такое мнение высказали в ходе «круглого стола» в Киеве ряд экспертов.

В частности, заместитель председателя ВОО «Национальный экологический центр Украины» Алексей ВАСИЛЮК отметил, что в предлагаемой концепции нет никаких реальных планов по расширению столицы, в отличие от Генплана развития до 2020 года.

«В плане до 2020 года мы видим расширение города, появление новых серьезных образований, к примеру, рекреационной зоны в Вышгороде, еще где-то. Видно, что город должен стать новым и лучшим. Эта (новая – УНИАН) концепция показывает, что берется просто опорная схема генплана Киева до 2020 года, то, что есть сейчас, и на ней буквально рисуется все то, что роздано вопреки генплану», – сказал он.

По словам А.ВАСИЛЮКА, как правило, раздаются зеленые зоны. В частности, отметил он, в новой концепции видно, что уничтожено 4 тыс. гектаров городских лесов. «То есть все то, что было роздано вопреки генплану до 2020 года, оно все включено по факту, как будто так и надо, в концепцию генплана до 2025 года. И мы склонны считать, что такой документ единственное что делает – узаконивает нарушения предыдущего генплана», – сказал он.

Аналогичное мнение высказал заместитель директора ГП «Институт Киевгенплан», которое занималось разработкой действующего генплана Киева, Владимир ЖЕЛТКОВСКИЙ. «Нет в этом генеральном плане (новой концепции – УНИАН) столицы, там есть опорный план по всем незаконным отводам. То есть у них есть три варианта развития Киева – там нет развития, там просто утверждение вот этих незаконных отводов в охранных зонах, в отказниках, где угодно. И сейчас они это протолкнут, дабы, как говорится, комар носа не подточил», – сказал он.

По мнению В.ЖЕЛТКОВСКОГО, причин для разработки нового генплана нет. «Не было причин для разработки генерального плана, кроме как сокрыть вот эти незаконные отводы», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, разработку нового генплана развития Киева до 2025 года планируется завершить до конца первого квартала 2011 года. Заказчиком нового генерального плана столицы выступает Главное управление градостроения и архитектуры КГГА, генеральным подрядчиком – «Центр градостроения и архитектуры».

22 апреля т.г. Градостроительный совет одобрил концепцию Генплана развития Киева до 2025 года стоимостью 400 млрд. грн., из которых на жилищное строительство предусмотрено 200 млрд. грн., на транспорт – 45 млрд. грн., на инженерную инфраструктуру – 52 млрд. грн., на социальные объекты – 25 млрд. грн., на озеленение – 5 млрд. грн.