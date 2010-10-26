Тимошенко: Налоговый кодекс сделает предпринимателей безработными

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует, что принятие Верховной Радой Украины новой редакции Налогового кодекса приведет к массовой потере работы представителями малого и среднего бизнеса.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Николаеве.

"Если окончательно будет принят Налоговый кодекс, а поставили его прием в парламенте сразу после выборов – на 2 или на 3 ноября, то после принятия Налогового кодекса, в целом прогноз, что в Украине сократится более 200 тысяч рабочих мест", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер "Батьківщини" в очередной раз заявила, что сегодня предприниматели не имеют возможности предоставить налоговым органам полноценные отчеты, которые отвечали бы реальному состоянию их бизнеса.

"Что делает налоговая? Она считает всем налог с оборота и заставляет поставить эту цифру в отчеты – то есть, в налоговые декларации. Что делают предприниматели? Они отказываются сдавать такие декларации. Например, в Днепропетровске вообще изобрели уникальное средство: они начали декларации налоговые отправлять по почте, но когда налоговая получала, она там меняла показатели и своей рукой вписывала новые налоговые показатели. Что сделал Днепропетровск? Они посылают в налоговую декларации по почте, но каждую страницу они теперь ламинируют", - сообщила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, предприниматели не выдерживают налогового давления и вынуждены отказываться от своего бизнеса.

"Люди просто бегут из малого бизнеса. Если сейчас Налоговый кодекс снимет упрощенную систему налогообложения, снимет полностью все льготы, которые даже были у малых предпринимателей, на этом их жизнь закончится. А на этом закончится и успешная экономическая жизнь нашего государства", - констатировала лидер "Батьківщини".